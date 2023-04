Kerzers Nach Unfall auf der Autobahn: Mann wird von drei Autos erfasst Tödlicher Unfall im freiburgischen Kerzers: Ein 47-jähriger Automobilist ist auf der Autobahn verunfallt. Als er sein Auto verliess, wurde er von drei Fahrzeugen erfasst.

Ein Mann verstarb bei einem Unfall auf der Autobahn A1 bei Kerzers. (Symbolbild) Keystone

Der Mann fuhr kurz nach Mitternacht auf der Autobahn A1 von Murten in Richtung Bern. Bei der Ausfahrt in Kerzers kollidierte er mit der Sicherheitseinrichtung, wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstag mitteilte. Darauf schleuderte sein Auto gegen die Mittelleitplanke. Der verletzte Automobilist stieg aus, geriet auf die Gegenfahrbahn und wurde dort von drei Fahrzeugen erfasst.

Die Rettungskräfte waren zwar schnell zur Stelle, dennoch verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle. Die Autobahn musste für rund 5 Stunden gesperrt werden.

Die Behörden haben nun Ermittlungen aufgenommen. Noch ist beispielsweise unklar, wieso das Auto mit der Sicherheitseinrichtung zusammengestossen ist. (abi)