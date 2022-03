Keltische Grabstätte Unbekannte zerstören einen Grabhügel auf dem Jolimont Auf der Suche nach Fundstücken haben Raubgräber ein grosses Loch in eine keltische Grabstätte in Gals gegraben. Dadurch wurde das Kulturgut im Berner Seeland teilweise zerstört.

Auf der Suche nach Gegenständen haben Unbekannte mitten in einen Grabhügel auf dem Jolimont im Berner Seeland ein Loch gegraben. Archäologischer Dienst des Kt. Bern / Stéphane Dévaud

Unbekannte haben mitten in einen urgeschichtlichen Grabhügel auf dem Jolimont ein grosses Loch gegraben. Die Raubgräber hätten der archäologischen Stätte zwischen dem Bieler- und Neuenburgersee damit einen massiven Schaden zugefügt, teilte der Kanton Bern am Dienstag mit. Das zwei Meter tiefe und 1,5 Meter breite Loch im Hügel wurde zufällig entdeckt und dem Archäologischen Dienst des Kantons Bern bereits im Dezember 2021 gemeldet. Dieser habe die Zerstörung dokumentiert und das Loch zugeschüttet.

Die kantonale Bildungs- und Kulturdirektion vermutet, dass die Raubgräber im Zentrum des Hügels ein reich ausgestattetes Grab vermuteten und versuchten, mit einem Detektor Metallstücke zu orten – allerdings wohl vergeblich. Denn die Grabhügel seien bereits 1847 teilweise ausgegraben worden.

Kein Einzelfall

Der Kanton betont, dass archäologische Fundstellen von öffentlichem Interesse sind und unter gesetzlichem Schutz stehen. Trotzdem handle es sich bei der Raubgrabung am Jolimont nicht um einen Einzelfall. So wurde beispielsweise bereits vor einigen Jahren ein Grabhügel bei Münchenbuchsee zerstört.

Beim beschädigten Grabhügel auf dem Jolimont handelt es sich um eine bekannte Fundstelle in einem Wald in der Gemeinde Gals. Die Kelten errichteten die Stelle als Grabmonument in der Bronze- und Eisenzeit, also etwa zwischen 1500 bis 500 vor Christus. Sie umfasst drei Grabhügel. (abi)