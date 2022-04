Katholische Kirche Vorbeugen von Machtmissbrauch: Bistum Chur präsentiert neuen Verhaltenskodex Das Bistum Chur führt einen neuen Verhaltenskodex ein, der für alle Mitarbeitenden verbindlich ist. So soll Machtmissbrauch verhindert werden.

Der neue Verhaltenskodex wurde am Dienstag im Beisein von Bischof Joseph Maria Bonnemain (r.) den Medien vorgestellt. Bistum Chur

Die Auseinandersetzung mit sexuellem und spirituellem Missbrauch in der katholischen Kirche habe deutlich gezeigt, wie wichtig die Prävention von Machtmissbrauch sei, schreibt das Bistum Chur in einer Mitteilung vom Dienstag. «Macht bedingt Sorgfalt und Achtsamkeit, weil in Machtgefällen Grenzverletzungen besonders schwer wiegen.» Obwohl die Strukturen in der Kirche träge seien, brauche es Instrumente der Machtreflexion und Qualitätssicherung im Hier und Jetzt.

Deshalb arbeitete das Bistum einen neuen Verhaltenskodex aus. Er gilt für alle kirchlichen Mitarbeitenden, Seelsorgenden und Führungspersonen und beinhaltet Checks und Verhaltensstandards, wie in einer Machtposition zu handeln ist. Die neue Regelung wolle eine Koppelung von Macht mit Verantwortung, Transparenz, Reflexion und Besprechbarkeit erreichen, so die Präventionsbeauftragte Karin Iten. «Der Verhaltenskodex benennt Risiken rund um Macht sehr deutlich und formuliert konkrete Erwartungen an Machtpositionen.»

Der Kodex solle zum «Herzstück der Prävention» im Bistum Chur werden und sei ein erster Schritt in Richtung Kulturwandel, ergänzte Bischof Joseph Maria Bonnemain. Er erlaube, Führungspersonen zu kritisieren und Machtpositionen zu regulieren. «Ziel ist eine ‹angstfreie Kirche› in der alle vertrauensvoll ihren Glauben leben können und in ihrer Würde verlässlich geschützt werden.» Jetzt gelte es, den Inhalt im Alltag umzusetzen und zu leben, so Bonnemain. Der Kodex wurde von allen Führungspersonen des Bistums sowie von den sieben kantonalen Körperschaften unterzeichnet. (agl)