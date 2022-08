Kanton Uri Falsche Trading-Plattform: Unbekannte ergaunern mehrere hunderttausend Franken Anlagebetrug im Internet: Unbekannte Betrüger haben Urnerinnen und Urnern mehrere hunderttausend Franken abgeknöpft. Die Kantonspolizei erhielt mehrere Anzeigen und warnt.

Unbekannte knöpften Urnerinnen und Urner im Internet viel Geld ab. (Symbolbild) Keystone

Die Urner Kantonspolizei erhielt in den vergangenen Wochen mehrere Anzeigen wegen Anlagebetrugs im Internet. Die Deliktsumme ist hoch: Die unbekannten Betrüger prellten ihre Opfer um mehrere hunderttausend Franken. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Betrüger betrieben laut Polizei einen grossen Aufwand mit professionell gestalteten Trading-Plattformen. Diese bewarben sie per E-Mail und in den sozialen Medien und versprachen lukrative Anlagemöglichkeiten. Registrierte sich ein Interessent auf der Online-Plattform, wurde er von einem angeblichen Anlageberater telefonisch kontaktiert.

Geld fliesst direkt auf das Konto der Betrüger

Die Masche ist perfide: Zuerst wiesen die Betrüger ihren Kunden mit eher kleineren Beträgen hohe Gewinne aus. Dadurch sollen die Opfer dazu bewegt werden, «wesentlich höhere Investitionen» zu tätigen, wie es weiter heisst.

Sie glauben, ihr Vermögen auf die Trading-Plattform zu überweisen – vor allem in Form von Kryptowährungen. Tatsächlich fliesst das Geld jedoch auf die Konten der Betrüger. Dadurch seien die Investitionen bereits verloren, betont die Polizei. Die Täter könnten zudem kaum ermittelt werden, da sie sich meist hinter ausländischen Scheingesellschaften und falschen Identitäten verstecken.

Sie ruft daher die Anleger dazu auf, «ein gesundes Mass an Misstrauen» zu haben und Warnzeichen zu erkennen. So solle man etwa vorsichtig sein, wenn man von ausländischen Finanzberatern ungebeten telefonisch kontaktiert werde und mit Vertrauenspersonen oder Branchenfachleuten Rücksprache halten. Auch solle man prüfen, ob der Finanzdienstleister von der Schweizer Finanzmarktaufsicht bewilligt sei und nur Anlagen tätigen, die man auch verstehe. «Je grösser die versprochene Rendite ist, desto grösser ist in der Regel auch das Risiko.» (abi)