Kaltbrunn St.Galler Polizei verhindert Treffen von Rechtsextremen Rechtsextreme wollten sich für ein Konzert in Kaltbrunn treffen. Als die St.Galler Kantonspolizei davon erfuhr, sprach sie umgehend ein Verbot aus und konnte so die Veranstaltung verhindern.

In Kaltbrunn hätte ein Treffen von Rechtsradikalen stattfinden sollen. Die Polizei verhinderte das. Bild: Kapo SG

Die Kantonspolizei St.Gallen hat am vergangenen Samstag ein Treffen und ein mögliches Konzert eines rechtsextremen Netzwerks mit Teilnehmenden aus der Schweiz und Deutschland verhindert. Das teilte sie am Montag mit. Einen Tag zuvor hatte sie einen Hinweis erhalten, wonach ein Treffen und ein mögliches Konzert mit rechtsextremen Gedankengut im Kanton St.Gallen stattfinden soll.

Die Polizei ermittelte schliesslich, dass dazu ein Veranstaltungslokal in Kaltbrunn angemietet worden ist. Der Vermieter sei nicht darüber aufgeklärt gewesen, dass es sich bei den Mietenden um Mitglieder einer extremistischen Vereinigung handelte und habe sich «sehr kooperativ» gezeigt. Der Vertrag wurde sofort annulliert.

Auch ein Treffen im zürcherischen Rüti aufgelöst

Die Veranstalter erhielten von der Polizei ein Veranstaltungsverbot im ganzen Kanton. Dabei sei erstmals der Nachtrag zum Polizeigesetz angewendet worden. Dieser ermöglicht es der Polizei, ein Veranstaltungsverbot auszusprechen, wenn die demokratische und rechtsstaatliche Grundordnung oder das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung durch die Veranstaltung massgeblich beeinträchtigt wird.

Ebenfalls am Samstag löste die Zürcher Kantonspolizei in einer Waldhütte in Rüti ein Treffen der rechtsextremen Szene auf. Die Polizei wies rund zwei Dutzend Personen weg. Weitere 30 mussten in der Hütte übernachten, da sie fahrunfähig waren. Ob es sich bei den Teilnehmenden um diejenigen handelt, die sich ursprünglich in Kaltbrunn treffen wollten, ist nicht bekannt, aber gut möglich. (aye/abi)