Jaun Fr Bergunfall: Wanderin stürzt 400 Meter in den Tod Im Greyerzerland ist eine 44-jährige Frau bei einem Unfall in den Bergen tödlich verunglückt. Es laufen weitere Ermittlungen zum Unfallhergang.

Die Freiburger Kantonspolizei führt weitere Ermittlungen zum tödlichen Bergunfall. (Symbolbild) Keystone

Die Rettungsflugwacht Rega meldete am Freitagmorgen gegen 7 Uhr der Kantonspolizei Freiburg einen tödlichen Bergunfall in der Region Jaun. In der Nähe der Spitzflue sei eine Wanderin tödlich verunglückt. Alpinspezialisten der Polizei stellten vor Ort fest, dass die Wanderin etwa 400 Meter abgestürzt war. Trotz Rettungsmassnahmen verstarb die 44-Jährige noch an der Unfallstelle, wie die Freiburger Kantonspolizei am Freitag mitteilt. Zur genauen Unfallursache laufen weitere Ermittlungen. (dpo)