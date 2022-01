Indemini-Pass gesperrt Waldbrand im Tessin: Dorf muss evakuiert werden Im Tessin mussten in der Nacht 32 Menschen aus ihren Häusern evakuiert werden. Grund ist ein Waldbrand mit starker Rauchentwicklung.

Die Tessiner Feuerwehren kämpfen derzeit gegen einen Waldbrand. (Symbolbild) Keystone

Der Waldbrand brach bereits am frühen Sonntagmorgen in den Bergen von Gambarogno aus, wie die Tessiner Kantonspolizei am Montag mitteilte. Wegen des dichten Rauches entschieden die Behörden am späten Sonntagabend, 32 Einwohner der Gemeinde Indemini zu evakuieren. 13 weitere Personen mussten bereits zuvor ihre Häuser verlassen. Für diejenigen, welche nicht bei Verwandten unterkommen konnten, wurde ein Zivilschutzzentrum geöffnet.

Der Brand breitet sich laut Mitteilung auf einer Fläche von etwa sechs Hektar Wald aus, in einem schwer zugänglichen Gebiet. Die Flammen würden durch starken Wind und die anhaltende Trockenheit begünstigt. Um jegliche Risiken zu vermeiden, seien der Indemini-Pass nach Italien und die Kantonsstrasse für den Verkehr gesperrt worden. (agl)