In Süddeutschland bebte die Erde – Auswirkungen in ganzer Schweiz spürbar In Süddeutschland hat am Samstagmittag die Erde gebebt. Das Erdbeben mit einer Mignitude von 4,2 auf der Richterskala war auch im Raum Zürich, Schaffhausen und Ostschweiz verbreitet zu spüren.

Das Erdbeben mit der Stärke 4,2 in Süddeutschland wurde am Samstag bei Albstadt registriert und war auch bis weit in die Schweiz zu spüren. Screenshot

Wie der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich in einer Mitteilung schreibt, ist das Erdbeben um 13.47 Uhr, ungefähr 17 Kilometer nordwestlich von Albstadt, registriert worden. Bei einem Erdbeben dieser Stärke sind laut ETH kleinere Schäden in der Nähe des Epizentrums vereinzelt möglich. Es dürfte laut Mitteilung auch in der Schweiz verspürt worden sein.

In einer ersten, automatisch erstellten Mitteilung sowie auf dem Kurznachrichtendienst hatte der Erdbebendienst eine leicht höhere Magnitude vermeldet. Zudem hiess es, dass das Epizentrum bei Tuttlingen (D) registriert worden und das Beben in der ganzen Schweiz spürbar gewesen sei. Diese Angaben korrigierte die ETH, nachdem eine Seismologin die automatisch generierten Daten überprüft hatte.

13:47 Erdbeben mit einer Stärke von etwa 4.4 bei Tuttlingen D. War verbreitet spürbar. Kleinere Schäden möglich. https://t.co/m3VwLusM5O — Erdbebendienst (@seismoCH_D) July 9, 2022

In der ersten halben Stunde nach dem Erdbeben gingen laut Angaben auf der ETH-Webseite vorab aus den Kantonen Schaffhausen und Zürich zahlreiche Beobachtungsmeldungen zum Ereignis ein. Dies namentlich aus den Städten Schaffhausen, Winterthur sowie Zürich und dessen Agglomeration.

Laut der ETH ist das Erdbeben bei Albstadt in einer Tiefe von 8 Kilometern registriert worden. Aus dem etwas weiter vom Epizentrum entfernten Grossraum Basel und der Nordwestschweiz dagegen gibt es bislang kaum Beobachtungsmeldungen. (sat)