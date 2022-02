In Industrieareal Illegale Indooranlage war als CBD-Plantage getarnt Die Kantonspolizei Zürich hat auf einem Industrieareal in Eglisau eine Indooranlage mit tausenden illegalen Hanfpflanzen ausgehoben. Sie war als CBD-Anlage getarnt.

Die Polizei stellte fast 20'000 illegale Pflanzen sicher. ho Kapo ZH

Die illegalen Pflanzen seien am Freitag im Rahmen einer Stichprobe in einer vermeintlich legalen Anlage für den Anbau von CBD-Hanf entdeckt worden, teilte die Kantonspolizei Zürich am Montag mit. Sie stellte rund 19'000 Pflanzen mit zu hohem THC-Gehalt sicher. Beim mutmasslichen Betreiber handle es sich um einen 38-jähriger Türken, Gegen ihn sei ein Strafverfahren eingeleitet worden. (wap)