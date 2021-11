Arbeitsunfall Flughelfer wird bei Forstarbeiten tödlich verletzt Ein 34-jähriger Mann ist im Kanton Graubünden tödlich verunglückt, als er bei Forstarbeiten Baumstämme am Seil eines Helikopters befestigte. Dabei stürzte er in die Tiefe.

Eine Crew der Rega holte den Mann am Montag aus unwegsamen Gelände. ho Kapo GR

Ein Arbeitsunfall bei Waldarbeiten in der Val de la Forcola in Soazza in Graubünden hatte tödliche Folgen. Ein 34-jähriger Flugbegleiter war damit beschäftigt, mehrere gefallene Baumstämme am Seil eines Helikopters zu befestigen, der diese für ein Forstunternehmen aus dem Tal flog. Dabei stürzte er am Montag gegen 15 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen mehrere Meter in die Tiefe. Er wurde von einer Rega-Crew mit der Winde geborgen und in ein Spital gebracht. Dort erlag er am Mittwochmorgen seinen schweren Verletzungen, wie die Kantonspolizei mitteilte. (wap)