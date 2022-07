Im Kanton Bern Hochwasserwarnung und Verkehrsbehinderungen nach Regenfällen Am Montag gab es in mehreren Gebieten im Kanton Bern starke Niederschläge. Für die Emme gilt eine Hochwasserwarnung. Am Brienzersee sind Bahn- und Schienenverkehr unterbrochen.

Die Emme führt nach starken Regenfällen Hochwasser. ho Alert.Swiss

Auf Alert.Swiss wurde am Montagabend vor einer möglichen Flutwelle im Unterlauf der Emme gewarnt. Wegen starken Regens am Oberlauf des Flusses droht demnach eine Flutwelle mit viel Schwemmholz. Die Bevölkerung ist aufgerufen, sich nicht in der Nähe des Gewässers aufzuhalten.

Unwetter beinträchtigen ausserdem den Verkehr am Brienzersee. Die Bahnlinie sei unterbrochen und die Hauptstrasse zwischen Oberried und Brienz gesperrt, teilte die Kantonspolizei mit. Bei dem Unwetter sei zudem ein parkiertes Auto in den See gespült worden. Verletzt worden sei nach bisherigem Kenntnisstand aber niemand.

Murgang infolge starker Regenfälle in #Brienz: Die Bahnlinie ist unterbrochen und die Hauptstrasse zwischen Oberried und Brienz gesperrt. Ein parkiertes Auto wurde in den See gespült. Aktuell keine Kenntnis von verletzten Personen. Wir stehen mit der Feuerwehr Brienz im Einsatz. pic.twitter.com/zK0YArdsTY — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) July 4, 2022

(wap)