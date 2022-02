Illegale Demonstrationen Zürcher Stadtpolizei stoppt gewaltbereite Rechtsextreme Die Massnahmengegner marschierten am Samstagnachmittag durch Zürich. Linke Gruppierungen haben sich zur Gegendemo formiert. Die Stadtpolizei hat Personen aus der rechtsextremen Szene abgeführt.

Die Polizei hatte am Samstagnachmittag rund um den Hauptbahnhof viel zu tun. Keystone

Rund um den Zürcher Hauptbahnhof wurde am Samstagnachmittag demonstriert – von Massnahmengegnern und Corona-Skeptikern sowie von linken Gruppierungen, die sich zur Gegendemonstration eingefunden haben. Verschiedene Medienberichte zeigen grössere Menschenansammlungen. Die Stadtpolizei war mit einem Grossaufgebot an den «Standorten von beiden Gruppierungen» im Einsatz. Sie betonte auf Twitter, die Demonstrationen seien illegal. Es seien keine Bewilligungsgesuche eingegangen.

«Feuer frei»: Stadtpolizei Zürich feuert Gummischrot auf Demonstranten. CH Media Video Unit

Am frühen Nachmittag hielt die Polizei in der Altstadt eine «grössere, gewaltbereite Personengruppe» an und brachte mehrere Personen für weitere Abklärungen auf die Polizeiwache, wie sie schreibt. Diese könnten der rechtsextremen Szene zugeordnet werden. Später stoppte sie eine Gruppe von Corona-Massnahmengegnern am Limmatquai. Diese würden kontrolliert, weggewiesen und verzeigt.

Weiter wies die Polizei darauf hin, dass Demonstrierende teilweise versuchten, Polizeisperren zu durchbrechen. Die Polizei setzte daher Wasserwerfer, Gummischrot und Pfefferspray ein. «Wir mussten polizeiliche Mittel einsetzen, weil die Einsatzkräfte massiv bedrängt wurden», schreibt sie auf Twitter.

Eine Gruppierung von Corona-Massnahmengegnern wurde am Limmatquai von der Stadtpolizei angehalten und aufgefordert, ihren Umzug aufzulösen. Diese werden nun kontrolliert, weggewiesen und verzeigt. ^vo — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) February 12, 2022

Zu Beginn besetzten die Demonstranten auch den Bahnhofplatz und sorgten so für Störungen im ÖV. Um 15 Uhr meldete die Polizei schliesslich, dass sich der Demozug in Bewegung gesetzt habe. (abi)