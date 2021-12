Identität unklar Frau bei Wohnungsbrand ums Leben gekommen Am Samstagabend brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Döttingen. Die Feuerwehr stiess bei den Löscharbeiten auf die Leiche einer Frau. Ihre Identität ist noch unbekannt.

Warum der Brand im Mehrfamilienhaus ausbrach, ist noch unklar. ho Kapo Aargau

Die Meldung über Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gemeinde Döttingen sei am Samstagabend kurz nach 22.30 Uhr eingegangen, gab die Kantonspolizei Aargau am Sonntag bekannt. Bei den Löscharbeiten stiess die Feuerwehr auf die Leiche einer Frau. Identität und Todesursache des Opfers seien noch nicht geklärt, so die Kantonspolizei. Auch die Brandursache stehe noch nicht fest. Spezialisten der Kantonspolizei und das Institut für Rechtsmedizin seien involviert. (wap)