Höchste Gefahrenstufe Lawinengefahr: Walliser Bevölkerung soll in ihren Häusern bleiben Der Kanton Wallis ruft seine Bevölkerung dazu auf, zu Hause zu bleiben und den Verkehr auf ein Minimum zu beschränken. Wegen der Lawinengefahr stehen sogar Evakuierungen im Raum.

Im Wallis herrscht derzeit grosse Lawinengefahr. (Symbolbild) Keystore

(agl) Am Donnerstagabend lancierten das Walliser Sicherheitsdepartement und die Kantonspolizei einen Warnhinweis. Laut einer Mitteilung sind in den letzten 24 Stunden erhebliche Schneemengen gefallen, im oberen Kantonsteil über einen Meter. Für das Goms, das Mattertal sowie das gesamte rechte Rhoneufer bestehe die höchste Lawinengefahrenstufe 5, in den restlichen Kantonsteilen Stufe 4. Strassenabschnitte und zahlreiche Zugverbindungen sind derzeit unterbrochen, mehrere Dörfer seien nicht mehr zu erreichen. Einige besonders gefährdete Gebiete würden laut Mitteilung möglicherweise evakuiert.

«Der Bevölkerung wird empfohlen, in ihren Häusern zu bleiben, die Bewegungen im Freien einzuschränken, die Signalisierungen zu beachten und sich von Lawinenzonen fernzuhalten», heisst es in der Mitteilung weiter. Selbst wenn bereits Lawinen abgegangen seien, könnten weitere folgen und diejenigen überraschen, die nicht vorsichtig genug seien.