Hitzesommer Besonders viele tödliche Badeunfälle: Lebensretter ziehen «tragische Bilanz» Die Anzahl tödlicher Unfälle in Schweizer Flüssen und Seen ist laut der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) im Sommer stark angestiegen.

Im Hitzesommer 2022 kam es zu aussergewöhnlich vielen Todesfällen durch Ertrinken. (Symbolbild) Keystone

Nach dem überaus heissen Sommer 2022 zieht die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) eine «tragische Bilanz». Knapp 60 Menschen seien in der diesjährigen Badesaison in Schweizer Gewässern ertrunken, teilte die SLRG am Donnerstagabend mit. Damit sei der langjährigen Durchschnitt von rund 46 tödlichen Ertrinkungsfällen pro Jahr deutlich übertroffen.

Als mögliche Gründe für den starken Anstieg nennt die Lebensrettungsgesellschaft, dass die langwährenden heissen Temperaturen wohl mehr Menschen ans, ins und aufs Wasser gelockt hätten. Damit sei auch die Wahrscheinlichkeit von Ertrinkungsunfällen gestiegen.

Neun von zehn tödlichen Unfällen ereigneten sich im offenen Wasser – davon 60 Prozent in Seen und 40 Prozent in Flüssen, heisst es weiter. Fast vier von fünf Ertrunkenen waren Männer, was laut der SLRG dem langjährigen Durchschnitt entspricht. Besonders betroffen war die Altersgruppe der 70- bis 85-Jährigen. Dagegen blieb die Zahl der tödlichen Badeunfälle bei der im Zehnjahresdurchschnitt besonders gefährdeten Altersgruppe zwischen 15 und 30 Jahren konstant. (aka)