Hitze WSL-Forscher warnt: Wassersparen wird künftig auch in der Schweiz vermehrt ein Thema Am Wochenende wird vielerorts die 30-Grad-Marke geknackt. Ein Hydrologe des Bundes warnt, dass aufgrund der zunehmenden Trockenheit in Zukunft Wassersparen auch in der Schweiz nötig sein werde.

Die Trockenheit nimmt infolge der steigenden Temperaturen auch in der Schweiz zu. (Archiv) Keystone

Die Hitzetage stehen vor der Tür: Am Wochenende klettert das Thermometer auch im Norden der Schweiz vielerorts über 30 Grad. Gleichzeitig spitzt sich die Trockenheit zu. Aktuell liegt zwar der Grundwasserpegel in grossen Teilen hierzulande im normalen Bereich liegt. Dies liegt vor allem daran, dass der vergangene Sommer sehr nass ausfiel.

Die aktuelle Lage sei aber auch nicht gut, gibt Massimiliano Zappa von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) zu bedenken: «Das Wort ‹gut› ist übertrieben, weil es bei den grossen Gewässern überall ein Defizit gibt», sagt der Hydrologe gegenüber Radio SRF am Freitag. Im Durchschnitt hätten die Seen und Flüsse in der Schweiz weniger Wasser als üblich. Das sei darauf zurückzuführen, dass der letzte Winter so trocken war. Entsprechend mager falle die Schneeschmelze dieses Jahr aus.

Wassersparen: Einige Kantone haben schon reagiert

Ein effektives Mittel gegen die Trockenheit sei dagegen Wassersparen. Allerdings sei dies nicht sehr schweizerisch. «Wassersparen ist kein Volkssport in der Schweiz», stellt Massimiliano Zappa fest. Der Forscher fordert deshalb längerfristig ein Umdenken. So sei Wassersparen in anderen Ländern und Regionen bereits gang und gäbe: «Die Menschen in Spanien oder Süditalien zum Beispiel können mit wenig Wasser umgehen, weil sie auch dazu erzogen wurden, mit weniger Wasser ihren täglichen Bedarf zu erfüllen», sagt der WSL-Hydrologe.

Einige Regionen haben bereits jetzt reagiert: Der Kanton Aargau beispielsweise hat Landwirten, Gärtnereien und Besitzerinnen privater Teiche die Nutzung von Wasser aus 13 Bächen bis auf Weiteres untersagt. Betroffen sind unter anderem Abschnitte von Bünz und Sissle. Das Umweltdepartement des Kantons begründete die Massnahme damit, dass die Flüsse im Aargau derzeit wenig und für die Jahreszeit sehr warmes Wasser führen.

Im Tessin nimmt die Trockenheit ebenfalls zu. Plakate fordern die Bevölkerung schon seit einigen Wochen auf, möglichst wenig Wasser zu verbrauchen. (dpo)