Perfektes Badewetter: Heute wird es heiss

Der Wetterdienst MeteoNews erwartet heute Donnerstag Höchsttemperaturen von 33 bis 35 Grad, wie er auf Twitter mitteilte. Das Wetter wird trotz hohen Wolken ziemlich sonnig. Am Morgen gab es zum Teil dichtere Wolkenfelder und lokal sogar einige wenige Regentropfen.

Zwar ist es auch in der Schweiz heiss – jedoch nicht so wie in Spanien. Gemäss SRF Meteo hab es am Mittwoch auf der Iberischen Halbinsel teilweise über 45 Grad. So stieg die Temperatur in Almonte auf 45,6 Grad, in Olivenza und Badajoz auf 45,2 Grad. (abi)