Tropennacht nur im Westen und Süden

Trotz hohen Temperaturen am Donnerstag – in Genf wurde es etwa 36,4 Grad heiss – kühlte es in der Nacht ab. Tropennächte gab es nur lokal im Westen und im Süden, wie MeteoNews mitteilte. Von einer Tropennacht spricht man, wenn die Temperaturen nicht unter die 20-Grad-Marke sinken.

So wurde es in Vevey am Genfersee nicht kühler als 22,1 Grad. In Lugano und in Locarno wurden je 21,1 Grad gemessen. In Neuenburg und Pully bei Lausanne gab es 20,5 respektive 20,4 Grad. (abi)