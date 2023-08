Hausdurchsuchungen Sie sollen Terroristen unterstützt haben: Vier Syrer in der Romandie verhaftet Grosse Aktion gegen Terrorunterstützer. In den Kantonen Waadt und Neuenburg durchsuchten Polizisten mehrere Wohnungen. Vier Männer wurden verhaftet.

Die verhafteten Männer waren zwischen 28 und 57 Jahre alt. (Symbolbild) Keystone

In der Waadt und in Neuenburg klickten am Donnerstag die Handschellen. Im Auftrag der Bundesanwaltschaft (BA) haben das Bundesamt für Polizei (fedpol) und die Kantonspolizeien sieben Hausdurchsuchungen durchgeführt, insgesamt wurden vier Personen verhaftet.

Es handelt sich dabei um syrische Staatsbürger im Alter von 28, 49, 53 und 57 Jahren, wie die BA am Donnerstag schreibt. Sie stehen im Verdacht der Unterstützung beziehungsweise Beteiligung an einer kriminellen Organisation. Die vier Männer sollen mehre Unterstützungshandlungen zugunsten einer terroristischen Gruppierung, geleistet zu haben. Die Gruppierung wird syrischen Al-Qaïda Ableger Jabhat Al-Nusra zugerechnet.

Im Rahmen der Strafverfahren stehe die BA via internationale Rechtshilfe auch im Austausch mit mehreren anderen Ländern. Die Beschuldigten werden nun von der Bundesanwaltschaft einvernommen. Die Männer waren schon seit längerem im Fokus der Bundesanwaltschaft. Weitere Auskünfte erteilen die Behörden derzeit nicht. Es gelte die Unschuldsvermutung. (mg)