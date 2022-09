Haft Sexuelle Handlungen mit Kindern? Tessiner Polizei verhaftet Schulleiter Es sind schwerwiegende Vorwürfe gegen einen Lehrer: Die Tessiner Polizei hat Hinweise darauf erhalten, dass er sich Minderjährigen sexuell genähert hat. Nun sitzt der Schulleiter in Haft.

Die Tessiner Polizei wirft einem Lehrer Straftaten gegen die Intimsphäre mehrerer Minderjähriger vor. (Symbolbild) Keystone

Dem 39-jährigen Schweizer wird laut Mitteilung der Tessiner Kantonspolizei vorgeworfen, sexuelle Handlungen mit Kindern begangenen zu haben. Der Mann ist Schulleiter an einer Mittelschule im Raum Lugano. Die Polizei hat laut Mitteilung vom Donnerstag Hinweise «auf mutmassliche Straftaten gegen die Intimsphäre mehrerer Minderjähriger», wie sie weiter schreibt. Näher geht sie auf mögliche Opfer des Lehrers respektive die Schule allerdings nicht ein.

Befragt wurde der Mann bereits am Mittwoch vor einer Woche. Anschliessend wurde er verhaftet und befindet sich seither in Haft. Die Ermittlungen befänden sich allerdings noch in einem frühen Stadium, schreibt die Polizei. Um die Opfer zu schützen, würden derzeit keine weiteren Infos veröffentlicht. (mg)