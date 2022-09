Habkern BE Vermisster Jäger tot im Bachbett aufgefunden Ein Jäger ist im bernischen Habkern leblos aufgefunden worden. Der 67-Jährige galt seit Sonntag als vermisst und ist vermutlich eine Felswand hinuntergestürzt.

Eine umfangreiche Suchaktion unter anderem durch die Rega blieb zunächst erfolglos. Erst am Mittwoch wurde der vermisste Jäger tot aufgefunden. (Symbolbild) Keystone

Am Mittwoch traf eine Jägergruppe im bernischen Gebiet Ällgäuli auf den Hund eines zuvor vermissten Jägers. Die ausgerückten Rettungskräfte fanden daraufhin in der Nähe einen leblosen Mann in einem Bachbett. Beim Verstorbenen handelt es sich um den 67-jährigen vermissten Jäger, wie die Kantonspolizei und die regionale Staatsanwaltschaft Oberland am Donnerstag mitteilen. Gemäss ersten Erkenntnissen war der Mann über eine kleine Felswand mehrere Meter in die Tiefe gestürzt.

Zuvor wurde der Polizei am Sonntagmorgen gemeldet, dass ein Jäger mit seinem Hund am Donnerstag für eine mehrtägige Jagd im Gebiet Habkern aufgebrochen und nicht zurückkehrt war. Daraufhin wurde eine Suchaktion eingeleitet, an der Einsatzkräfte der Kantonspolizei, Rega und Alpinen Rettung Schweiz mit Suchhunden beteiligt waren. Die Suche blieb jedoch erfolglos. (dpo)