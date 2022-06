Guttannen BE Bewilligung erteilt: Kanton Bern will einen Wolf abschiessen, der mehrere Schafe riss Ein Wolf hat zweimal dieselbe Schafherde auf einer Alp in Guttannen angegriffen – und dabei zehn Tiere getötet oder schwer verletzt. Deshalb will ihn der Kanton Bern nun abschiessen lassen.

Der Kanton Bern hat die Abschussbewilligung für einen Wolf erteilt, der in Guttannen zehn Schafe tötete oder verletzte. Keystone

Die Nachricht schlug hohe Wellen: Vor zwei Wochen meldete der Kanton Uri, er habe einen Wolf zum Abschuss freigegeben. Und nun hat auch der Kanton Bern eine Abschussbewilligung erteilt, wie das Amt für Landwirtschaft und Natur am Freitagnachmittag mitteilte. Es geht um einen Wolf, der in Guttannen (BE) an der Grenze zu den Kantonen Uri und Wallis mehrere Schafe tötete oder schwer verletzte.

Woher der Wolf kam, ist unbekannt

Am 7. Juni griff der Wolf eine Schafherde an und tötete vier Tiere. Daraufhin wurde die Herde an einen anderen Ort auf derselben Alp verlegt. Nur vier Tage später kam es jedoch zu einem erneuten Angriff durch denselben Wolf: Diesmal riss er sechs Schafe oder verletzte sie so stark, dass sie notgetötet werden mussten. Woher der Wolf kommt, ist unbekannt: Der Kanton Bern erteilt dazu keine Auskünfte.

Gemäss der eidgenössischen Jagdverordnung sei damit die Schadensgrenze erreicht, schreibt der Kanton Bern weiter. Zwar waren die Tiere bei beiden Angriffen nicht wolfssicher geschützt, doch gilt die Alp als «mit zumutbarem Aufwand nicht schützbar». Deshalb hat der Kanton die Abschussbewilligung erteilt.

Der Abschuss muss innert 60 Tagen erfolgen

Diese gilt nur für den betroffenen Alpperimeter. Die Bewilligung verfällt, wenn sich keine Nutztiere mehr auf der Alp befinden – oder wenn eine Frist von 60 Tagen abläuft. Abschussberechtigt sind nur Wildhüter des Kantons Bern. Aktuell würden zudem Abklärungen getroffen, um die Schützbarkeit der Alp zu erhöhen, auf der mehrere hundert Schafe gesömmert werden, schreibt der Kanton Bern. Etwa, indem Herden zusammengelegt und behirtet werden. Diese Massnahmen würden aber frühestens ab dem nächsten Jahr greifen.

Abschüsse von Wölfen sind in der Schweiz selten: Im Jahr 2020 wurden gemäss Zahlen des Bundesamtes für Umwelt zwei Tiere geschossen, 2019 waren es drei Wölfe. (aka)