Grosse Aktion In der Schweiz Menschen abgezockt: Türkische Polizei verhaftet Telefonbetrüger Immer wieder werde Schweizerinnen und Schweizer Opfer von Telefonbetrügern. Nun ist es Ermittlern gelungen, einige Hintermänner zu enttarnen.

Oftmals sind ältere Männer und Frauen Opfer von Betrügereien per Telefon. (Symbolbild) Keystone

In der Türkei klickten die Handschellen. Wie die Zürcher Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte, wurden in der Türkei mehrere mutmassliche Drahtzieher von Telefonbetrügern verhaftet. Auch wurden mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt. Die Aktion fand auf Ersuchen der Zürcher Behörden statt.

Insgesamt wurden mehr als 24 Personen verhaftet, wie es in der Mitteilung heisst. Sie stehen im Verdacht «als Telefonbetrüger eine grosse Anzahl von Opfern in der Schweiz um hohe Vermögenswerte gebracht zu haben», so die Polizei. Die türkischen Ermittler hätte auch «diverse Sicherstellungen» vollzogen.

An den Untersuchungen beteiligt waren eine Sonderkommission der Kantonspolizei Zürich und der Stadtpolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und auch das Bundesamt für Justiz und das Fedpol mischten mit. Es seien «aufwändige Ermittlungsarbeiten» gewesen, heisst es in der Mitteilung. (mg)