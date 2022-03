Grimentz Leblos aufgefunden: Wohnungsbrand fordert ein Todesopfer Bei einem Wohnungsbrand in der Walliser Gemeinde Grimentz kam eine Person ums Leben. Die formelle Identifikation des Todesopfers steht noch aus.

Der Brand wurde in den frühen Morgenstunden von der Feuerwehr gelöscht. Kapo VS

Die Ursache des Wohnungsbrandes ist derzeit noch unklar, wie die Kantonspolizei Wallis am Dienstag mitteilte. Sie war gegen 04.30 Uhr über eine ungewöhnlich starke Rauchentwicklung an der Rue de Moiry in Grimentz im Val d'Anniviers oberhalb von Sierre informiert worden. Die aufgebotene Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen, stiess bei den Löscharbeiten aber auf eine leblose Person in der Wohnung. Die formelle Identifikation des Opfers sei noch im Gang, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (wap)