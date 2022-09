Grausiger Fund Erneuter Knochenfund im Wallis: Menschliche Überreste auf Gletscher gefunden Auf einem Walliser Gletscher werden wieder menschliche Überresten gefunden. Bereits auf zwei anderen Gletschern fanden die Behörde Knochen.

Hier birgt die Polizei die menschlichen Überreste. Kapo VS

Die Gletscherschmelze bringt schauerliche Dinge ans Tageslicht: Die Walliser Kantonspolizei hat in Zusammenarbeit mit der Luftwaffe auf dem Corbassière-Gletscher am Montag menschliche Knochen entdeckt. Wie die Polizei am Dienstag schreibt, liegt die Fundstelle oberhalb der Gemeinde Val de Bagnes. Die formelle Identifikation steht noch aus.

Im Rahmen der Vermisstensuche ermittle die Kantonspolizei «ständig nach neuen möglichen Spuren», heisst es in der Mitteilung. Die menschlichen Überreste seien nach «kurzer Suche» entdeckt worden und an die Gerichtsmedizin weitergeleitet worden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Es ist bereits der dritte Knochenfund innert kurzer Zeit. Auch auf dem Stockji-Gletscher und dem Chessjen-Gletscher wurden Knochen geborgen. (mg)