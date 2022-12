Graubünden Zürcher stirbt bei Lawinenniedergang – zwei weitere Personen gerettet Beim Flüelapass hat eine Lawine drei Personen erfasst. Ein Mann aus Zürich wurde beim Absturz am Piz Radönt tödlich verletzt. Zwei weitere Personen der vierköpfigen Gruppe konnten gerettet werden.

Ein Lawinenniedergang am Piz Radönt fordert ein Todesopfer. In der Bildmitte ist die Aufstiegsrinne zu sehen (von unten links nach oben rechts) Kapo GR

Vier Personen wollten am Samstag vom Flüelapass den Piz Radönt besteigen. Nachdem die Gruppe unterhalb der Nordostrinne ein Skidepot eingerichtet hatte, stiegen die Berggänger durch die Rinne auf, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Kurz vor dem Mittag befand sich die Gruppe unterhalb des 3065 Meter hohen Gipfels, als sich auf dem Gebiet von Susch in der Gemeinde Zernez eine Lawine löste.

Gemäss ersten Erkenntnissen wurden die unten gehenden Personen – zwei Männer und eine Frau – von der Lawine erfasst und mitgerissen. Ein 24-Jähriger stürzte rund zweihundert Meter über Felsen ab. Der weitere Mann sowie die Frau konnten zwar umgehend Erste-Hilfe-Massnahmen beim Abgestürzten aufnehmen und alarmierten die Rettungskräfte. Die Rega-Crew konnte jedoch nur noch den Tod des Abgestürzten feststellen.

Opfer zuletzt in Zürich wohnhaft

Wie die Kantonspolizei Graubünden auf Anfrage von CH Media bekannt gibt, sind alle Verunglückten Schweizer Bürger. Das Todesopfer war demnach zuletzt im Kanton Zürich wohnhaft gewesen.

Die leicht verletzte Frau wurde zur Behandlung ins Spital nach Davos geflogen. Sie und die beiden anderen Männer wurden vom Care Team betreut. Die zuständige Polizei und Staatsanwaltschaft haben zum genauen Hergang des Vorgefallenen Ermittlungen aufgenommen. (sat)