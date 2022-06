Graubünden Kleines Waffenarsenal im Kofferraum: Italiener bleibt bei Grenzkontrolle hängen Zollbeamte haben bei Grenzübergängen in Graubünden zwei Männer angehalten. Während der eine diverse Waffen im Kofferraum versteckte, führte der andere gestohlene Werkzeuge von Baustellen mit sich.

Ein 56-jähriger Italiener versteckte in seinem Kofferraum ein kleines Arsenal an Waffen. BAZG

Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) haben kürzlich zwei ungewöhnliche Funde an Bündner Grenzübergängen gemacht. Im ersten Fall vom 25. Mai kontrollierten sie bei Castasegna einen italienischen Staatsangehörigen, der in die Schweiz einreisen wollte. Als die Beamten in den Kofferraum des Autos blickten, fanden sie ein «kleines Waffenarsenal», wie das BAZG am Dienstag mitteilt.

Dieses bestand aus einer ungeladenen 9mm-Pistole, 32 Stück Munition, einem Schlagring, mehreren Messern und Dolchen, einer Axt sowie einem Elektroschockgerät, das als Handy getarnt war. Die Zollbeamten haben den Fahrer und die Waffen der Kantonspolizei Graubünden übergeben.

Im zweiten Fall wurde ein rumänischer Staatsangehöriger am 29. Mai bei einer Ausreisekontrolle in Campocologno angehalten. Auch hier förderte ein Blick in den Kofferraum Überraschendes zutage: Der 33-Jährige führte 20 gestohlene Werkzeuge mit sich. Gemäss Mitteilung hat die Bündner Kantonspolizei im Rahmen von Ermittlungen festgestellt, dass die Werkzeuge von zwei Baustellen in St.Moritz gestohlen worden waren. Der Fahrer und das Diebesgut wurden ebenfalls der Polizei übergeben. (dpo)