Trun GR 81-Jähriger stürzt bei seinem Maiensäss in den Tod Ein Mann ist im bündnerischen Trun bei Arbeiten in der Nähe seines Maiensässes einen Abhang hinuntergestürzt. Dabei zog sich der 81-Jährige tödliche Verletzungen zu.

In Trun ist ein Mann einen Abhang hinuntergestürzt und erlag seinen tödlichen Verletzungen. Kapo GR

Die Bündner Kantonspolizei geht davon aus, dass der 81-Jährige am Dienstag bei seinem Maiensäss mit Unterhaltsarbeiten an einem schmalen Bergweg beschäftigt war. Dabei kam er von diesem ab und stürzte rund 120 Meter einen steilen Abhang hinunter. Als seine Angehörigen ihn am Abend nicht erreichen konnten, alarmierten sie die Rettungskräfte. Diese konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Es laufen weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.(dpo)