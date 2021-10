Tötungsdelikt mit anschliessendem Suizid: Vater und Tochter in Rapperswil-Jona tot aufgefunden

In einem Einfamilienhaus in Rapperswil-Jona sind am Montag ein 54-jähriger Schweizer und seine 12-jährige Tochter tot aufgefunden worden. Die Behörden davon aus, dass der Vater mutmasslich seine Tochter umbrachte und sich anschliessend das Leben genommen hat.