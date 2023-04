Gewalt Ein Mann tot, zwei Männer verletzt: Schwerer Streit in Kerzers Bei einer schweren Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einem Wohnhaus in Kerzers FR wurde ein Mann getötet. Zwei weitere Personen wurden verletzt. Die Umstände sind noch unklar.

Die Kantonspolizei Freiburg musste am Mittwoch zu einer heftigen Auseinandersetzung ausrücken. Dabei starb ein Mann. (Symbolbild) Keystone

Die Kantonspolizei Freiburg rückte am Mittwoch gegen 15 Uhr zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einem Wohnhaus in Kerzers aus. Vor Ort stiessen die Beamten auf einen 31-jährigen Mann, der tödlich verletzt worden war. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Ein 44-jähriger Mann wurde schwer verletzt und mittels Helikopter in ein Krankenhaus geflogen. Eine dritte Person wurde noch am Tatort festgenommen, wie es weiter heisst. Der 28-Jährige war nur leicht verletzt und musste nicht hospitalisiert werden. Die zwei Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Noch sind die Hintergründe des Vorfalls unklar. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass die Verletzungen durch eine Stichwaffe verursacht wurden, wie es weiter heisst. Die Ermittlungen laufen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung wegen vorsätzlicher Tötung, eventuell Mord, schwerer Körperverletzung und Raufhandel eingeleitet. (abi)