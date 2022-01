Gesundheitsgefährdung Salmonellen: Migros ruft Erdmandeln der Marke Alnatura zurück In Erdmandeln der Marke Alnatura wurden Salmonellen nachgewiesen. Die Migros hat einen Rückruf gestartet, eine Gefährdung der Gesundheit kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Erdmandeln wurden umgehend aus dem Verkauf genommen. HO/BLV

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) empfiehlt, das betroffene Produkt nicht zu konsumieren, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Konkret geht es um «Alnatura Erdmandeln, gemahlen (225g)» mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 12.02., 22.03., 20.05., 15.07. und 14.09.2022. Die Migros habe das Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet. Verkauft wurden die Erdmandeln in Migros-Filialen in der gesamten Schweiz sowie in Alnatura-Filialen.

Salmonellen können beim Menschen innert 6 bis 72 Stunden nach dem Verzehr Fieber und Verdauungsbeschwerden hervorrufen. Personen, die nach dem Verzehr der Mandeln Symptome aufweisen, sollen gemäss Mitteilung einen Arzt aufsuchen. (chm)