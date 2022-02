Gesundheitsgefährdend Schimmelpilz: Denner ruft getrocknete Feigen zurück In den von Denner verkauften getrockneten Feigen der Marke «Sunrose» wurde ein erhöhter Gehalt von Mykotoxinen festgestellt. Die Packungen können zurückgebracht werden.

Die Feigen wurden laut Denner in allen Filialen verkauft. (Symbolbild) Keystone

Der Kaufpreis werde zurückerstattet, teilte Denner am Dienstag mit. Die Feigen seien in allen Filialen verkauft worden. Die Herstellerin Sanfrut AG rät den Konsumentinnen und Konsumenten, das Produkt nicht zu konsumieren. Betroffen sind 500g-Packungen mit Verbrauchsdatum 31.12.2022. Die Mykotoxine könnten die Gesundheit gefährden, heisst es in der Mitteilung weiter. Dabei handelt es sich um giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen. (wap)