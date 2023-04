Fahrerflucht Unfallhelfer in Winterthur überfahren: Polizei verhaftet 81-jährigen Mann Die Zürcher Kantonspolizei hat einen Mann verhaftet. Er soll vergangene Woche einen Unfallhelfer überfahren haben und danach geflüchtet sein.

Bei einem Unfall auf der Autobahn A1 bei Winterthur starb ein Unfallhelfer. Kapo ZH

Am vergangenen Mittwoch endete ein Unfall auf der Autobahn A1 bei Winterthur tragisch. Ein 30-jähriger Mann wollte nach einem Unfall helfen. Dabei wurde er von einem Auto erfasst, über die Leitplanke auf eine tiefer liegende Strasse hinuntergeschleudert und dort von einem weiteren Auto überrollt. Er verstarb anschliessend im Spital.

Nun hat die Kantonspolizei Zürich am Montagabend einen Mann verhaftet. Der im Kanton Zürich wohnhafte 81-jährige Schweizer wird verdächtigt, den auf der Strasse liegenden 30-Jährigen überfahren zu haben. Danach entfernte er sich mutmasslich von der Unfallstelle ohne anzuhalten. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Verhaftung gingen intensive Ermittlungen der Kantonspolizei zusammen mit dem Forensischen Institut Zürich (FOR) voraus.

Der 81-Jährige werde nach der polizeilichen Befragung der Staatsanwaltschaft zugeführt. Sein Auto wurde für die Spurensicherung sichergestellt. Zudem untersucht die Staatsanwaltschaft, welche Verletzungen von welchem Unfallereignis schliesslich zum Tod des Helfers geführt haben. (abi)