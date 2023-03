Frühling Schal und Winterjacke bleiben im Schrank: Jetzt wird es bis zu 21 Grad warm Heute Freitag und morgen Samstag wird es in der Schweiz frühsommerlich warm. Lokal sind bis zu 21 Grad möglich. Zudem scheint beidseits der Alpen die Sonne.

Frühsommerliche Temperaturen: In der Schweiz dürfte es am Wochenende viele Menschen nach draussen ziehen. Keystone

Nach einigen kühlen Tagen wird es aufs Wochenende hin schön warm in der Schweiz. Gemäss der Prognosen von SRF liegen die Höchstwerte entlang des Jurabogens am Freitag zwischen 17 und 20 Grad. In der Nordwestschweiz sind lokal bis zu 21 Grad möglich. Dasselbe in den Voralpen und im Wallis. Wo der Föhn bläst, liegt stellenweise ebenfalls bis zu 21 Grad drin.

Ähnlich geht es am Samstag weiter. In der Deutschschweiz liegen die Temperaturen um die 17 bis 18 Grad und es bleibt sonnig, teils mit Schleierwolken. Erst am Sonntag sind gemäss SRF in den Voralpen und im Jura lokale Schauer möglich, bei Höchsttemperaturen von 16 bis 19 Grad.

#Freitagswetter ist #T-ShirtWetter.

Heute bringt der milde #Südwestwind sowie #Südföhn Temperaturen von 17 bis 21 Grad am Nachmittag. Dazu ist es #sonnig, wobei viele #Schleierwolken die Sonne eher milchig scheinen lässt. Das freut alle #HaloLiebhaber. ^je pic.twitter.com/gIG8YhqQGV — SRF Meteo (@srfmeteo) March 17, 2023

Der Grund für das warme Wetter ist subtropische Atlantikluft, die aus Südwesten in die Schweiz weht. Kühler ist es dagegen für einmal im Tessin, wo für Freitag lediglich 14 Grad prognostiziert werden.

Überdurchschnittlich viel Regen in erster März-Hälfte

Bereits die erste Hälfte des März war schweizweit leicht zu mild. Gemäss dem Wetterdienst Meteoschweiz lagen die Temperaturen rund ein halbes Grad über dem Durchschnitt. Da auch der Januar und Februar bereits zu warm waren, ist die Blütezeit vieler Blumen und Bäume rund zwei Wochen früher angebrochen.

Allerdings regnete es in der ersten Märzhälfte mehr als üblich und es war weniger sonnig. Insofern dürfte das warme und trockene Wetter vom Wochenende wohl für viele ein willkommene Abwechslung darstellen. (gb)