Freizeitunfall Maggiatal: 27-Jähriger stirbt bei Canyoning-Unfall Ein 27-jähriger Niederländer, der am Karfreitag im Maggiatal beim Canyoning schwer verunfallte, ist an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Die Hintergründe des Unfalls sind noch unklar.

Beim Canyoning sterben immer wieder Menschen. (Symbolbild) Keystone

Der Unfall ereignete sich am Karfreitag in Linescio im Maggiatal. Der 27-jährige in Graubünden wohnhafte Niederländer war mit einem Begleiter beim Canyoning im Bach Rovana. Aus noch ungeklärten Gründen blieb er beim Abseilen in einem Wasserbassin stecken. Sein Partner konnte ihn retten, brachte ihn ans Ufer und alarmierte die Rettungsdienste. Die Einsatzkräfte mussten ihn reanimieren und brachten ihn dann in eine Spital.

Nun ist der Mann an den Folgen seiner Verletzungen gestorben, wie die Kantonspolizei Tessin am Sonntag mitteilte. Zu weiteren Details macht sie Angaben. (rwa)