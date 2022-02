Freizeitunfall Bergün GR: 17-jähriger Snowboarder kommt in Lawine ums Leben Ein 17-jähriger Snowboarder ist am Dienstag in Bergün abseits der Piste in eine Lawine geraten. Er konnte nur noch tot aus den Schneemassen geborgen werden.

Der Unfall ereignete sich im Skigebiet Darlux. Kapo GR

Der 17-Jährige war Teil einer Gruppe Jugendlicher aus dem Kanton Zürich, die am Dienstag einen Skitag in Bergün verbrachten. Abgemacht war, dass sich die Gruppe am Ende des Tages bei der Mittelstation La Diala trifft. Als der 17-Jährige nicht auftauchte, rief ihn ein Kollege an. Er gab an, auf der Fahrt von der Alp Darlux von der Piste abgekommen zu sein und nach einem Ausweg zu suchen, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Als der Jugendliche dennoch nicht aufkreuzte, schlug die Gruppe Alarm. Drei Stunden später konnte er im Einzugsgebiet einer Lawine geortet und aus den Schneemassen geborgen werden. Trotz sofortiger Reanimation konnte die Rega-Ärztin nur noch den Tod des 17-Jährigen feststellen. (rwa)