Freizeitunfälle Unfälle im Schneesport werden immer gravierender Die Verletzungen bei Schneesportunfällen werden immer gravierender. Besonders betroffen davon sind ältere Wintersportler. Darum mahnt die Suva zur Vorsicht.

Vor allem ältere Wintersportler sind gefährdet, sich bei Unfällen schwerz zu verletzen. (Symbolbild) HO/Suva

Der Anteil der Unfälle mit Mehrfachverletzungen beim Schneesport hat sich in den letzten 15 Jahren verdoppelt. 2019 waren es rund 20 Prozent der 34'000 Schneesportunfälle, die mehr als ein verletztes Körperteil zur Folge hatten, wie die Unfallversicherung Suva am Dienstag mitteilte. Zum Vergleich: 2004 waren es lediglich rund 10 Prozent. Am stärksten betroffen ist die Altersgruppe der über 55-Jährigen.

Als Faktoren für die markante Zunahme der Mehrfachverletzungen nennt die Suva einerseits gut präparierte Pisten und technisch hoch entwickelte Ski- oder Snowboardausrüstungen. Diese würden das Tempo beim Ski- oder Snowboardfahren erhöhen. Mit einer ehrlichen Selbsteinschätzung und einer guten Vorbereitung auf den Schneesport gelingt gemäss Suva ein angepasstes Fahrverhalten. Zwar könnten auch administrative Effekte wie die genauere Erfassung der Verletzungen nicht ausgeschlossen werden.

«Klar» sei aber, «dass es im Schneesport in den letzten Jahren zu einer Zunahme der Schwere der Unfälle kam», schreibt die Suva. Laut dem Unfallversicherer kostet ein durchschnittlicher Schneesportunfall 7600 Franken. Schneesportunfälle mit Mehrfachverletzungen dagegen seien mit 10'500 Franken deutlich teurer. Die Suva leistet ab dem dritten Tag nach dem Unfall Taggelder. Für Unfälle mit mehr als einem verletzten Körperteil fielen jährlich 230'000 entschädigte Tage an. (sat)