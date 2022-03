Freizeit Nach Corona-bedingten Rückgang zählt Pfadi wieder über 50'000 Mitglieder Wegen der Coronapandemie musste die Pfadi ihre Aktivitäten stark einschränken. Nun wächst sie wieder und zählt so viele Mitglieder, wie seit 20 Jahren nicht mehr.

Die Pfadibewegung Schweiz verzeichnet wieder einen Mitgliederzuwachs. (Symbolbild) Keystone

Wegen der Pandemie waren die Zahlen 2020 bei den jüngsten Mitgliedern, den Bibern und Wölfen (5–10 Jahre), rückläufig. 2021 stiegen die Zahlen allerdings wieder an, auch weil Schnupperaktivitäten wieder stattfinden konnten. Anfang Januar 2022 zählte Pfadibewegung nun 50’556 Mitglieder - so viele, wie seit 2001 nicht mehr.

Dies sei dem Engagement der ehrenamtlichen Leiterinnen und Leiter zu verdanken, die während der Lockdowns viel Kreativität gezeigt und so die Pfadi weitergelebt hätten.

Rund 350 Pfadi-Gruppen laden am Samstag, 19. März, potenziellen Pfadi-Nachwuchs wieder zum Schnuppern ein. An diversen Standorten in der Deutschschweiz und der Romandie können gemäss Mitteilung Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 15 Jahren die Pfadi von der Nähe erleben. Zudem blicken die Pfadis erwartungsvoll dem Sommer entgegen: Vom 23. Juli bis 6. August soll das Bundeslager in Obergoms VS stattfinden, wo sich rund 30'000 «Pfader» treffen. (dpo)