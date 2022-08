Frauenfeld TG Ungelöster Mordfall vom Barchetsee: 15 Jahre später verhaftet Polizei Verdächtigen Vor 15 Jahren wurde ein Mann tot aus dem Barchetsee geborgen. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Zuvor bat sie die Bevölkerung in der Sendung «Aktenzeichen XY ungelöst» um Hilfe.

Der Barchetsee: Hier wurde die Leiche des 27-jährigen Ägypters 2007 gefunden. Kapo TG

Der Leichenfund vom Barchetsee beschäftigt die Kantonspolizei Thurgau mittlerweile seit 15 Jahren: Im Dezember 2007 wurde ein 27-jähriger Ägypter tot aus dem See geborgen. Die Leiche war mit einem 30 Kilogramm schweren Betonelement beschwert und wies Schusswunden auf. Der Fall blieb trotz umfangreicher Ermittlungen und einer ausgesetzten Belohnung in der Höhe von 10'000 Franken für Hinweise ungelöst.

Deshalb ersuchte die Kantonspolizei Thurgau im März die Bevölkerung in der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY ungelöst» um weitere Hinweise. Inzwischen hat die Polizei einen Tatverdächtigen verhaftet, wie sie am Freitag mitteilt. Es handelt sich dabei um einen 62-jährigen Schweizer. Der Mann wurde am Freitagnachmittag bei der Einreise aus Deutschland in die Schweiz verhaftet.

Laut Polizeiangaben haben haben weitere Ermittlungen, Hinweise aus der Bevölkerung nach der Fernsehsendung und die Auswertung neuer Spuren zum Tatverdächtigen geführt. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen führt eine Strafuntersuchung gegen den Mann und hat Untersuchungshaft beantragt. (chs/dpo)