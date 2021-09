Food Waste 5000 Tonnen: Coop spendet noch mehr Nahrungsmittel Gegen Food Waste: Coop will bis 2026 rund 500 Supermärkte in das Abhol- und Verteilsystem der «Schweizer Tafel» und «Tischlein deck dich» integrieren. Der Ausbau startet ab sofort.

«Tischlein deck dich» erhält künftig von Coop noch mehr Lebensmittel. (Symbolbild) Keystone

Mit dieser Massnahme will Coop in Zukunft über 5000 Tonnen Lebensmittel retten und rund 25 Millionen Millionen Teller von armutsbetroffenen Menschen füllen. Das teilte der Detailhändler am Dienstag mit. Coop und die sozialen Organisationen «Tischlein deck dich» und «Schweizer Tafel» verdoppeln durch den Ausbau die Menge der geretteten Lebensmittel.

Coop spendet bereits seit 2005 qualitativ einwandfreie Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, an die beiden Organisationen. (abi)