Fernsehen SRF-Meteorologin Nicole Glaus verlässt das «Meteo»-Team Nach vier Jahren bei SRF Meteo wird die Meteorologin und Moderatorin Nicole Glaus Umweltbeauftragte beim Schweizerischen Hängegleiterverband. Das Rennen um die Nachfolge ist offen.

Vier Jahre lang erklärte Nicole Glaus den Schweizerinnen und Schweizern das Wetter. ho SRF

Nicole Glaus macht ihr Hobby zum Beruf: Sie verlässt das Schweizer Fernsehen anfang 2023 und wird Umweltbeauftragte beim Schweizerischen Hängegleiterverband. Dies teilte SRF am Freitag mit. Glaus hatte während ihrer Zeit als Moderatorin bei SRF Meteo die Lizenz zur Gleitschirmpilotin erworben.

Zum Fernsehen war die 33-Jährige 2015 gekommen. Damals stieg sie mit einem Praktikum bei der «Rundschau» und «10vor10» ein. Auch während ihres Studiums der Klimawissenschaften am Oeschger Centre for Climate Change Research an der Universität Bern arbeitete sie weiter für SRF.

Im Herbst 2018 wechselte Glaus zu SRF Meteo, wo sie zur praktizierenden Meteorologin weitergebildet wurde. So war sie nicht nur vor der Kamera, sondern auch als Prognostikerin tätig. Glaus ist Zugerin und lebt in Bern. Die Nachfolge sei noch offen, schreibt SRF. Eine Stelle als Medienmeteorologin oder Medienmeteorologe werde ausgeschrieben. (wap)