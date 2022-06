Fernsehen Michael Rauchenstein übernimmt Tagesschau-Nachfolge von Franz Fischlin EU-Korrespondent Michael Rauchenstein wird ab August Teil des Moderationsteams der Tagesschau-Hauptausgabe. Er folgt auf Franz Fischlin.

Michael Rauchenstein ist dem Publikum als EU-Korrespondent in Brüssel bekannt. ho SRF

Franz Fischlin wird am 23. Juni seine letzte Tagesschau bestreiten. Ab August wird das Team von Andrea Vetsch, Cornelia Boesch und Florian Inhauser durch Michael Rauchenstein verstärkt. Dies teilte SRF am Mittwoch mit. Rauchenstein ist dem SRF-Publikum als Korrespondent in der EU-Zentrale in Brüssel bekannt.

Franz Fischlins Abgang war im April bekannt geworden. Er wolle mehr Zeit für seine Familie haben, so die Begründung des langjährigen Moderators. Rauchenstein war schon vor seiner Zeit in Brüssel, wo er seit 2020 stationiert ist, für SRF tätig. Er moderierte unter anderem die Arena und arbeitete im Newsroom am Leutschenbach für die Ausland- und Videoredaktion.

Rauchenstein hat einen Master in Politikwissenschaft und Soziologie. Studiert hat er in Luzern und an der Freien Universität Berlin. Während der Studienzeit berichtete er für SRF aus der deutschen Hauptstadt, davor hatte er bei regionalen Medien in der Innerschweiz Erfahrungen gesammelt. (wap)