Vekehr 11 Kilometer Stau: Am Gotthard braucht es auf der Autobahn Richtung Süden viel Geduld Der Ferienverkehr führt am Sonntag auf der Autobahn A2 vor dem Gotthard erneut zu Wartezeiten von fast zwei Stunden. Anders als am Samstag herrscht auf den Ausweichrouten derweil freie Fahrt.

Vor dem Gotthardtunnel bei Göschenen staut sich der Verkehr am Sonntag auf bis zu 11 Kilometern. Screenshot: Webcam Gotthard Strassentunnel

Wie bereits am Freitag und Samstag kommt es wegen des Ferienverkehrs am Gotthard auch am Sonntag zu einer Verkehrsüberlastung. Der Touring Club (TCS) meldet am Sonntagmittag auf der Autobahn A2 Richtung Süden zwischen Erstfeld und Göschenen 11 Kilometer Stau. Es muss mit einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde und 50 Minuten gerechnet werden.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen 11 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 50 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) August 1, 2021

Wie bereits am Samstag staut sich derweil der Ferienverkehr auch bei der Weiterfahrt in den Süden. Konkret meldet der TCS auf seiner Verkehrsinfo-Seite am Sonntagmittag vor dem Grenzübergang Chiasso-Brogeda Stau wegen Verkehrsüberlastung. Zudem behindert gleich ennet der Grenze in Italien ein Verkehrsunfall den Verkehr.

Und auch auf der Hauptstrasse Flüelen Richtung Göschenen warnte der TCS am Sonntag auf seiner Verkehrsinfo-Seite vor einem grossen Zeitverlust. Dies wegen Verkehrsüberlastung und Verkehrsbehinderungen auf der Gotthard-Passroute. In beiden Richtungen empfiehlt der Touring Club darum den Ausweg über die San Bernardino-Route (A13).

Gotthard-Tunnel zwischenzeitlich gesperrt

Am Sonntag, vor 11 Uhr, musste der Gotthard-Strassentunnel zudem zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt werden. Ein Pannenfahrzeug stand im Einsatz.

Auch in der Gegenrichtung harzt der Verkehr derweil erneut, wenn auch etwas weniger stark. Zwischen Quinto und dem Rastplatz Airolo wird am Sonntagmittag ein Stau von 6 Kilometer verzeichnet. Damit verzögert sich die Heimfahrt aus dem Süden in die Deutschschweiz um rund eine Stunde.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - zwischen Quinto und Rastplatz Dosierstelle Airolo 6 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) August 1, 2021

Keine Meldungen über Staus oder Wartezeiten gibt es am Sonntag bislang von der Lötschberg-Simplon-Route respektive dem entsprechenden Autoverlad und von der San Bernardino-Route (A13).

Bereits vergangenes Wochenende – wie auch in der letzten Woche – staute sich der Verkehr am Gotthard zeitweise stundenlang. Während der Stau südwärts am vergangenen Wochenende eine Maximallänge von 14 Kilometern erreichte, blieb es damals nordwärts bei maximal 10 Kilometern.