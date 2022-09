Femizid 61-Jähriger tötet 56-jährige Ehefrau – und stirbt danach eines natürlichen Todes Ein Mann meldete seine Eltern am Mittwoch gegen 8 Uhr als vermisst. Die daraufhin ausgerückten Mitarbeitenden der Kantonspolizei St.Gallen, finden im Wohnhaus der Eltern in Rorschacherberg dann beide tot vor.

Die Polizei fand das Ehepaar tot in einem Zimmer der Wohnung vor. Symbolbild: Kapo SG

Nach der Vermisstmeldung durch den Sohn am Mittwochmorgen rückten Mitarbeitende der Kantonspolizei St.Gallen an den Wohnort des Ehepaares in der Sulzbergstrasse in Rorschacherberg aus. Als die verschlossene Wohnungstüre geöffnet wurde, fanden sie in einem Zimmer das Ehepaar tot vor.

Die Obduktionen der Leichen durch das Institut für Rechtsmedizin am Kantonsspital St.Gallen ergab, dass die Frau, eine 56-jährige Österreicherin, eines gewaltsamen Todes starb. Ihr Ehemann, ein 61-jähriger Italiener, verstarb hingegen eines natürlichen Todes. Die Strafverfolgungsbehörden gehen im Moment davon aus, dass der Ehemann seine Ehefrau umbrachte und anschliessend ohne Fremdeinwirkung selbst verstarb.

Eine Schusswaffe oder ein Messer waren nicht im Spiel. Über die Todesursache der Frau werden keine Angaben gemacht. Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei St.Gallen sind noch nicht abgeschlossen und laufen weiter. (kapo/aye)