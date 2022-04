Feiertage Über Ostern in die Sonne: Nicht nur das Tessin lockt mit schönem Wetter – wie Sie dem Stau am Gotthard ausweichen Wer am Oster-Wochenende Sonne tanken will, muss nicht zwingend ins Tessin fahren. Am Ostersonntag und -montag gibts fast überall Sonnenschein und angenehme Temperaturen.

Für den Ostersonntag kündigt sich in der ganzen Schweiz viel Sonnenschein an. Keystone

Heute und morgen machen sich zahlreiche Schweizerinnen und Schweizer auf den Weg ins Tessin, um dort bei schönem Wetter die Ostertage zu verbringen. Für den Karfreitag wurden sommerliche Temperaturen bis 26 Grad angekündigt. Dafür muss man dieser Tage lange Staus am Gotthard auf sich nehmen oder auf einen Platz im dicht besetzten Zug hoffen.

Dabei verspricht das Osterwetter auch nördlich der Alpen viel Sonne, wenn auch die Temperaturen nicht ganz so hoch klettern werden. So zeigt sich der Karfreitag laut Meteonews Schweiz zwar noch wechselhaft, entlang der Alpen und im Jura kann es vereinzelt Regenschauer geben. Die Temperaturen steigen auf milde 20 Grad. Am Karsamstag bleibt es gemäss dem Wetterdienst recht sonnig, jedoch zieht die Bise an und bringt etwas tiefere Temperaturen von 15 bis 16 Grad.

Am Ostersonntag und -montag kündigen sich aber in der ganzen Schweiz wieder viel Sonnenschein und angenehme Temperaturen an. Die Bise soll am Sonntag laut Meteonews nur noch mässig wehen, am Montag nur noch schwach. Der Wetterdienst prognostiziert Temperaturen von bis zu 17 Grad. Einem Ausflug in die Höhe, an den See oder den Fluss steht also nichts im Wege. (agl)