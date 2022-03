Familiendrama in Montreux Opfer sprangen nacheinander vom Balkon – Sohn noch immer im Koma Langsam kommt Licht ins Dunkel: Die Waadtländer Polizei hat neue Erkenntnisse zum Familiendrama in Montreux von vergangener Woche veröffentlicht. Sie geht von einem kollektiven Selbstmord aus.

Vergangene Woche sprangen in Montreux fünf Personen aus dem 7. Stock. Vier davon verstarben. Die Polizei geht von einem kollektiven Selbstmord aus. Keystone

Beim Familiendrama an der Waadtländer Riviera sind am vergangenen Donnerstag fünf Menschen aus dem 7. Stock gestürzt. Der Vater, seine Ehefrau und deren Zwillingsschwester verstarben. Auch die achtjährige Tochter überlebte den Sturz aus über 20 Metern nicht. Der 15-jährige Sohn wurde dagegen in ernstem Zustand ins Spital gebracht. Er befindet sich noch immer im Krankenhaus und liegt im Koma, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Sie hat über den Zwischenstand der Ermittlungen informiert. Die Polizei geht demnach von einem kollektiven Selbstmord aus. Dritteinwirkung schliesst sie aus. Vielmehr vermutet sie, dass alle Opfer innerhalb von 5 Minuten nacheinander vom Balkon gesprungen sind. Die Polizei habe eine Leiter auf dem Balkon gefunden, Spuren eines Kampfes konnte sie hingegen nicht feststellen. Auch hatte keiner der Zeugen inklusive der Polizisten, die an der Tür klingelten, vor oder während des Unglücks Geräusche oder Schreie gehört.

Angst, dass Behörden in ihre Lebensweise eingreifen

Die Familie habe von der Gesellschaft zurückgezogen und fast autark gelebt. Seit Beginn der Coronapandemie interessierte sie sich gemäss Polizeiangaben sehr für Verschwörungstheorien und Überlebens-Thesen. Sie hätte einen beeindruckenden Vorrat an Lebensmitteln aller Art angelegt, der «sehr gut organisiert» war und einen Grossteil der Wohnung einnahm. Lediglich die Zwillingsschwester der Mutter arbeitete noch ausserhalb des Hauses.

Zudem waren weder die Mutter noch die Tochter offiziell bei der Einwohnerkontrolle angemeldet. Dies erkläre, weshalb das Mädchen nicht zur Schule ging. Der Sohn wurde zuhause unterrichtet. Das war auch der Grund, weshalb die Polizei bei der Wohnung auftauchte. Es ging um die Umsetzung einer behördlichen Anordnung im Zusammenhang mit dem Homeschooling. All dies deutet laut der Polizei darauf hin, «dass die Familie Angst hatte vor der Einmischung der Behörden in ihr Leben». (abi)