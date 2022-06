Fahrleitungsstörung Verspätungen, Umleitungen, Ausfälle: Probleme auf der Bahnlinie Bern – Olten dauern an Auf der Linie Bern – Olten kommt es voraussichtlich bis 2 Uhr in der Früh zu Verspätungen, Umleitungen und Ausfällen. Grund für die massiven Probleme auf der Ost-West-Hauptverkehrsachse der SBB ist eine Fahrleitungsstörung.

Auf der Bahn-2000-Linie zwischen Bern und Olten verkehren die Züge derzeit nur eingeschränkt. Grund ist eine Fahrleitungsstörung. (Archiv) Oliver Menge

Wie die SBB schreiben, sind von den Einschränkungen die Intercity-Linien 1, 5, 8 und 61, die Interregio-Verbindungen 15 und 16 sowie die S-Bahn-Linie 23 betroffen.

Eine Sprecherin des Bahnunternehmens empfiehlt Reisenden, stets den Online-Fahrplan zu konsultieren sowie auf Durchsagen an Bahnhöfen zu achten. Begonnen hatten die Probleme auf der Ost-West-Hauptverkehrsachse der SBB am Samstagmittag.

Wie das Unternehmen Anfang Nachmittag auf seiner Störungsseite ergänzt, werden die Probleme auf der Linie Bern – Olten voraussichtlich bis 2 Uhr in der Früh andauern. Grund dafür ist eine Fahrleitungsstörung.

Die Bahnlinie Bern – Olten gilt als eine der meistfrequentierten Strecken im Land.

Laut einem Bericht des Onlineportals 20Minuten.ch stehen als Folge der Fahrleitungsstörung auf der Bahn-2000-Strecke am Nachmittag mehrere Züge still respektive werden an ihre Ausgangspunkte zurückgefahren. So mussten sich etwa in Langenthal Reisende rund zwei Stunden lang bei brütender Hitze in einem stehenden Zug gedulden. (sat/bey)