Kriminalität St.Gallen: Unbekannte laden Kinderpornografie auf gehackte Accounts hoch Unschuldige Nutzer können ins Visier der Strafbehörden geraten, weil auf ihren gehackten Instagram- und Facebook-Accounts Kinderpornografie hochgeladen wurde. Nun sind vereinzelte Fälle im Kanton St.Gallen bekannt geworden.

Auf den gehackte Facebook-/Instagram-Accounts wird in manchen Fällen Kinderpornografie hochgeladen. (Symbolbild) Keystone

Im April 2021 war Facebook von einem Mega-Leck betroffen. Dabei sind auch 1,6 Millionen Daten von Schweizer Nutzerinnen und Nutzern gestohlen worden. Dies kann gravierende Folgen für Internetnutzer haben, wie einzelne Fälle aus dem Kanton St.Gallen zeigen.

Unbekannte Täter können beispielsweise auf gehackte Facebook- und Instagram-Accounts Kinderpornografie hochladen. Diesbezüglich sind in letzter Zeit vereinzelte Anzeigen bei der St.Galler Kantonspolizei eingegangen, wie sie am Mittwoch schreibt. Sie warnt davor, dass die Social Media Konten dadurch gesperrt werden und die Nutzer gar in das Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten können.

Passwörter vorsorglich ändern

Das US-Technologieunternehmen Meta, zu dem Facebook und Instagram gehören, würde solche Konten erkennen, diese löschen und die Daten den US-Behörden melden. Diese wiederum informieren die Strafverfolgungsbehörden der jeweiligen Länder.

Die Kantonspolizei St.Gallen empfiehlt deshalb, die Passwörter der Social Media Accounts und den damit verknüpften E-Mail-Konti sicherheitshalber zu ändern. Falls Personen Opfer eines Hacks seien, sollen sie eine Strafanzeige bei der örtlichen Polizei erstatten, heisst es weiter. Nur so können weitere Ermittlungen eingeleitet werden. (evw/dpo)