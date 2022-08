Obst Reiche Ernte: Bald kommen 4000 Tonnen Zwetschen in den Handel In den nächsten Wochen werden in der Schweiz die Zwetschgen geerntet. Fast 4000 Tonnen sollen in den Handel gelangen. Das sind 30 Prozent mehr als im Durchschnitt der letzten Jahre.

Die vielen Sonnenstunden haben den Zwetschgen gut getan: Auch die Qualität der Ernte soll erfreulich ausfallen. ho/SOV

Die vielen Sonnenstunden haben den Zwetschgen gut getan. Die Ernteaussichten seien sehr gut, teilte der Schweizer Obstverband am Dienstag mit. Insgesamt rechnen die Obstproduzenten mit 3900 Tonnen, die in den Handel gelangen werden. Dies entspricht einer Zunahme um 30 Prozent gegenüber dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Hinzu kommen 2500 Tonnen für die Produktion von Obstbränden.

Die Ernte der frühen Sorten wie «Tegera» und «Cacaks Schöne» hat gemäss Obstverband bereits begonnen. Ab nächster Woche gelangt zudem die beliebte Sorte Fellenberg auf den Markt. Die Ernte sei damit rund zehn Tage früher als sonst üblich, sagt Beatrice Rüttimann vom Obstverband. Dieser rechnet damit, dass bis Anfang September wöchentlich 540 bis 660 Tonnen anfallen.

Auch die Qualität der Ernte sei erfreulich, so der Obstverband. In Anlagen ohne Bewässerung seien sie aber etwas kleiner als sonst, sagt Rüttimann. In der Schweiz werden pro Jahr und Person rund 1,5 Kilogramm Zwetschgen konsumiert. Der Produzentenrichtpreis liegt bei 2.30 Franken pro Kilo. Er werde von der Erntemenge nicht beeinflusst, so Rüttimann. (wap)