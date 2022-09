Mulhouse/Basel Erdbeben der Stärke 4,7 erschüttert die Schweiz Das Erdbeben der Stärke 4,7 auf der Richterskala soll vom französischen Mulhouse ausgegangen sein, wie der Erdbebendienst der ETH auf seiner Webseite schreibt.

Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich hat ein Erdbeben registriert. Das Beben ereignete sich am 10. September 2022 um 17:58:13 Uhr (Lokalzeit) mit einer Magnitude von etwa 4.7 auf der Richterskala.

Dieses Erdbeben ist in der ganzen Schweiz verspürt worden.

Aus den Kantonen Bern und Zürich liegen Schilderungen von Anwohnerinnen und Anwohnern vor, wonach die Erschütterungen deutlich zu spüren waren.

#Erdbeben in Bern. Hier hat gerade alles gewackelt. — Peter Wäch (@peterwaech) September 10, 2022

Leichte bis mittlere Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums möglich, schreibt der Erdbebendienst.